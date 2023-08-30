В Кузбассе поймали автолюбительницу с подложными номерами

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке привлекли к ответственности женщину-водителя с подложными номерами. Об инциденте сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские узнали о том, что владелица автомобиля «Мазда» использует чужие госномера в ходе мониторинга соцсетей. Стражи порядка проверили информацию, и она подтвердилась: номера зарегистрированы на другого автовладельца, которому принадлежит автомобиль «Лада Гранта».

Женщина оправдывалась тем, что якобы купила дубликат номера, но ей сделали ошибку в цифрах, которую она не заметила. Автолюбительница установила подложные номера поверх своих регистрационных знаков. Таким образом, штрафы новокузнечанки с камер, работающих в автоматическом режиме, направлялись другому автовладельцу.

На женщину составили два административных протокола. За установку чужих госномеров ей назначен штраф в размере 2 500 рублей. Также ей грозит лишение водительских прав на год за управление машиной с подложными номерами.