Новокузнецкий район изменит свой облик к следующему Дню Шахтера в Кузбассе

Новокузнецкий район начал подготовку к Дню шахтера - 2024.

Новокузнецкий район Кузбасса чрез год заметно преобразиться. В 2024 году он станет столицей Дня шахтера

О подготовке к предстоящему празднику в Кемерове поговорили в ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин.

Подготовка к празднику уже, по словам главы района началась. В поселке Елань в декабре сдадут детсад на 140 мест. Его брендом станет агроэкологическая направленность. Ребят научат выращивать различные цветы, деревья, кустарники, покажут во время экскурсий природу родного края, проведут для них конкурсы и выставки, - сообщил глава кузбасской территории

Вместе с детским садиком в районе сейчас строят новую современную общеобразовательную школу на 250 мест.

- А в следующем году приступим к строительству Дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Загорский. Предусмотрим здесь обновление парков, скверов и дворов, - добавил Андрей Шарнин.

По словам Сергея Цивилева, Новокузнецкий округ вместе со всем регионом активно развивает сельскую медицину.

- В минувшем году здесь начали работу десять новых модульных ФАПов. Готовится к открытию после капремонта кузедеевская участковая больница. Район динамично идет вперед во всех областях, поэтому качество жизни людей здесь с каждым годом становится лучше, - подчеркнул Сергей Цивилев.