В двух городах Кузбасса отключат холодную воду

В Кузбассе временно отключат холодную воду

В двух городах и пяти поселках Кузбасса в начале осени на время отключат холодную воду.

Холодную воду в Прокопьевске, Киселевске, а также в поселках Прокопьевского района: Новостройка, Керлегеш, Свободный, Новосафоново и Верх-Егос - отключат в среду, 5 сентября, в 04.00 по местному времени примерно на два-три дня.

В администрации правительства Кузбасса уточнили, что воду отключат по графику плановых профилактических осенних работ. При этом точную дату включения не сообщили, пояснив, что она будет определена чуть позже.

Представители Прокопьевской администрации попросили жителей запастись водой и при необходимости отремонтировать запорную арматуру на своих водопроводных линиях.

- И еще, в связи с изменением гидравлического режима и возможного ухудшения качества воды за сутки до остановки и в следующие десять дней воду обязательно надо сначала отстаивать, а потом кипятить, - добавили в Прокопьевской мэрии.