Гидрометцентр России: в начале сентября в Кузбассе будет аномально теплая погода

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В Кемеровской области в начале сентября ожидается аномальное повышение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летняя погода простоит в регионе до конца недели. По словам Вильфанда, в период с 30 августа по 3 сентября температура воздуха в Кузбассе будет в диапазоне 23-29 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы.

В интервью ТАСС руководитель Гидрометцентра России также отметил, что аномальное тепло будет наблюдаться в других регионах Сибири и Северо-Западном федеральном округе.