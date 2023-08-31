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НовостиОбщество31 августа 2023 3:05

Гидрометцентр России: в начале сентября в Кузбассе будет аномально теплая погода

Температура ожидается на 7-9 градусов выше нормы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемеровской области в начале сентября ожидается аномальное повышение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летняя погода простоит в регионе до конца недели. По словам Вильфанда, в период с 30 августа по 3 сентября температура воздуха в Кузбассе будет в диапазоне 23-29 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы.

В интервью ТАСС руководитель Гидрометцентра России также отметил, что аномальное тепло будет наблюдаться в других регионах Сибири и Северо-Западном федеральном округе.