Рядом с Московской площадью в Кемерове построят небоскребы

Фото: телеграм-канал УГМК-Застройщик

В Кемерове на берегу реки Томь рядом с Московской площадью построят жилой комплекс с торговым центром. Подробности проекта рассказали в компании-застройщике.

Строительство ансамбля, состоящего из семи зданий, начнется уже в конце этого года. Пять башен будут жилыми, там расположится жилье бизнес-класса. Две башни объединят четырехзвездночую гостиницу с термальным комплексом, открытыми бассейнами, рестораном, торговой галереей и образовательным центром. Известно, что высота одного из небоскребов будет достигать 150-метров (примерно 45 этажей).