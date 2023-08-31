Ремонт теплотрасс на улице Дзержинского в Кемерове завершат позже намеченного

Ремонт теплотрассы и дороги на кемеровской улице завершат в октябре.

Ремонт теплотрассы на улице Дзержинского в Кемерове закончат позже намеченного срока.

Подрядчики, как пояснили власти областного центра Кузбасса, не успевают выполнить запланированные работы на улице Дзержинского. Это выяснилось во время объезда территории мэром города Дмитрием Анисимовым.

Напомним, ремонт теплотрассы, и открытие улицы для движения в Кемерове были намечены на 1 сентября. Теперь сроки сдвигаются к началу октября.

При этом сетевая компания сообщила «Комсомолке», что работа по ремонту ведется круглые сутки.

- Понимаю, горожане устали от раскопок и перекрытий. Но город важно подготовить к зиме максимально качественно. С руководством КТСК в постоянном диалоге находимся постоянно диалоге. Отопительный сезон начнется вовремя, - отметил Дмитрий Анисимов.