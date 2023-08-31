В Кемерове уберут незаконные гаражи.

В Кемерове демонтируют незаконные гаражи в Рудничном районе.

Три металлических незаконных гаража расположены на проспекте Шахтеров. Постановление за подписью главы города Дмитрия Анисимова, об их демонтаже опубликовано на сайте мэрии.

- Гаражи являются объектами капитального строительства и находятся на земле государственная собственность, на которую не разграничена, - уточнили в администрации города.

«Комсомолке» стало известно, что вывозом и хранением гаражей, - займется специализированная организация.