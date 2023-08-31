В Новокузнецке обновят трамвайные линии Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Новокузнецке изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка, в обновление электролиний из федерального бюджета будет инвестировано 120 миллионов рублей.

- В связи с реконструкций трамвайных электросетей измениться схема движения трамвая №10 и троллейбуса №1. Трамвай будет курсировать от «Торгового дома» до «Депо №2», движение трамваев до остановочного пункта «Восточная» будет закрыто. Трамвай временно заменит троллейбусный маршрут №1, от «Ярославской» троллейбусы будут доезжать до трамвайного депо №2, а потом проедут до пункта «Восточная». Общее количество машин на линии в часы пик увеличат до 15-ти, а средний интервал движения в пиковое время составит семь минут, - рассказал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Кузнецов.

Всего в Новокузнецке отремонтируют два километра трамвайных путей. Их обновление начнется в субботу 2 сентября.

Сергей Кузнецов сообщил, что в Заводском районе схема движения изменится. Это связано с капитальным ремонтом более двух километров трамвайных путей.