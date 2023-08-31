У кузбасского лицея поселились зеленые мишки

Почти один в один знаменитая картина Ивана Шишкина «Мишки в лесу» появилась на территории лицея №22 в беловском поселке Бачатский. Фото: Елена БЕЛОВА.

На территории лицея №22 поселка Бачатский поселились медведи. Из искусственного газона. Топиарий - почти один в один знаменитая картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» - установили недалеко от входа в здание лицея. Подобные скульптуры обычно ставят в парках, поэтому появление таких арт-объектов на территории учебного заведения вызывает не только восхищение, но и удивление.

Зеленые мишки расположились недалеко от входа в здание лицея. Фото: Елена БЕЛОВА.

- Топиарий - это наша давняя мечта. Впервые увидели что-то подобное в Москве на проектно-образовательном интенсиве «Флагманы образования». А тут еще и наш лицей попал в областную программу «Моя новая школа», у нас начался капитальный ремонт. А так как при ремонте учитывают и пожелания учеников, то, посоветовавшись с ребятами, мы решили, что это наш шанс мечту осуществить! - рассказывает директор лицея Елена Белова.

Топиарии, помимо функции украшения, отражают и экологическую направленность лицея. Фото: Елена БЕЛОВА.

Топиарий включили в проект капремонта не просто ради эстетики. Бачатский лицей имеет экологическую направленность, и эко-пространство с медведицей и медвежатами это подчеркивает.

Читающий мальчик символизирует тягу лицеистов к знаниям. Фото: Елена БЕЛОВА.

Статуи мишек не одиноки: также на территории лицея поставили фигуры двух грибов-волнушек, читающего мальчика и маму, гуляющую с детьми на дорожке в учебном автогородке.

Маму с двумя ребятишками можно встретить в лицейском автогородке. Фото: Елена БЕЛОВА.

Полюбоваться топиариями ученики лицея смогут уже 1 сентября: именно в День знаний учебное заведение распахнет свои двери после капитального ремонта, который длился с начала прошлого учебного года.