Сергей Цивилев поздравил школьников Кузбасса с Днем знаний

Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил школьников с новым учебным годом и Днем знаний. Видеопоздравление опубликовано в соцсетях.

Глава региона отметил, что кузбассовцы вместе строят новый регион, чтобы у школьников были возможности получить современное образование и найти применение своим талантам. Знания учащихся станут прочным фундаментов развития края.

- Желаю ярких интересных проектов, вдохновения, целеустремленности и успехов, - сказал Сергей Цивилев.