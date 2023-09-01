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НовостиОбщество1 сентября 2023 1:38

Сергей Цивилев поздравил школьников Кузбасса с Днем знаний

Видеопоздравление главы региона опубликовано в соцсетях
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил школьников с новым учебным годом и Днем знаний. Видеопоздравление опубликовано в соцсетях.

Глава региона отметил, что кузбассовцы вместе строят новый регион, чтобы у школьников были возможности получить современное образование и найти применение своим талантам. Знания учащихся станут прочным фундаментов развития края.

- Желаю ярких интересных проектов, вдохновения, целеустремленности и успехов, - сказал Сергей Цивилев.