Мэр кузбасского города неожиданно ушел в отставку

Фото: Администрация Полысаевского городского округа.

Глава Полысаевского городского округа Раис Гильфанов покинул пост по собственному желанию. Об отставке он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях вечером 31 августа.

- Сегодня Совет народных депутатов принял мою отставку с поста главы Полысаевского городского округа по собственному желанию, – написал он, отметив, что его отставка связана с состоянием здоровья.

Раис Гильфанов поблагодарил коллег и горожан за совместно проделанную работу и выразил сожаление, что мало времени смог посвятить развитию города. Напомним, что Гильфанов занимал пост главы с января этого года.

С 1 сентября исполнять обязанности главы Полысаевского городского округа будет первый заместитель Елена Березина.