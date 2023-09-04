Биоинформатик, механизатор, изобретатель новых продуктов: названы перспективные профессии АПК

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

За последний год число вакансий в агропромышленном комплексе в России увеличилось на 60%. Наиболее востребованы водители (количество предложений увеличилось на 120%), трактористы (40%), агрономы (47%) и технологи (38%). Также выросло число пользователей, ищущих работу в АПК - на 15% за год. Соискатели чаще хотят устроиться в сфере ветеринарии, животноводства и агрономии.

Каждое направление сельского хозяйства имеет свои отличительные черты развития и цифровизации, от которых зависят и особенности будущих профессий. Например, все более актуальным становится производство растительных аналогов продуктов животного происхождения. В будущем ученые могли бы стать изобретателями и кардинально новых продуктов питания.

Оцифрованной также становится сфера селекции и генетики. Специалисты-биоинженеры, разбирающиеся одновременно в молекулярной биологии, генетике, математике и программировании, уже сейчас вносят большой вклад в развитие агроиндустрии.

Цифровизация и инновации меняют и технику, которая работает в полях. Механизаторы в будущем будут обладать не только навыками вождения крупной техники, но и обширными техническими познаниями в механике и ИИ.

- С учетом инноваций и изменений мировых логистических цепочек продовольствия неудивительно, что структура спроса и предложения на трудовом рынке в сфере сельского хозяйства также претерпевает метаморфозы. Технологии в сельском хозяйстве уже сейчас достаточно наукоемкие и требуют специальных знаний и подготовки, поэтому появление фантастических профессии будущего – это лишь вопрос времени, – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.