В рамках акции «Сохраним лес» кузбассовцы высадят два миллиона деревьев

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» этой осенью будет высажено два миллиона деревьев на площади 580 га. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Деревья появятся в парках и скверах, а также в лесах, которые пострадали от пожаров, вредителей и вырубок. В озеленении городов будут использованы сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея, сирень. Лесной фонд пополнят сосна, ель и кедр.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что последние годы в Кузбассе ведется активная работа по сохранению и приумножению лесов.

- Мы создаем «зеленые пояса» вокруг наших городов, в обязательном порядке озеленяем микрорайоны-новостройки, общественные пространства. Промышленные предприятия занимаются рекультивацией и озеленением использованных участков, что благоприятно сказывается на экологии региона, - сказал он, подчеркнув, что активное участие в работе принимают сами кузбассовцы.