В Кузбассе откроют самый крупный в России тюбинг-центр

В Кузбассе построят самый большой в России тюбинг-парк

В новом зимнем сезоне на горнолыжном курорте Шерегеш появится самый крупный тюбинг-парк.

Как сообщили «Комсомолке» в дирекции Шерегеша, парк «Белка» для детей и взрослых оснастят восемью горками разных уровней. А для экстремалов предусмотрят трамплин и мягкую подушку для приземления. Специальное покрытие трасс позволит кататься на «ватрушках» круглый год.

- А на вершине тюбинг-парка построят смотровую площадку с фотозоной - надписью «Шерегеш». Внизу для гостей курорта откроют кафе, - рассказали в дирекции кузбасского курорта.