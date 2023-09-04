Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 11:36

В Кузбассе откроют самый крупный в России тюбинг-центр

Крупнейший в стране тюбинг-парк откроют в Шерегеше
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе построят самый большой в России тюбинг-парк

В Кузбассе построят самый большой в России тюбинг-парк

В новом зимнем сезоне на горнолыжном курорте Шерегеш появится самый крупный тюбинг-парк.

Как сообщили «Комсомолке» в дирекции Шерегеша, парк «Белка» для детей и взрослых оснастят восемью горками разных уровней. А для экстремалов предусмотрят трамплин и мягкую подушку для приземления. Специальное покрытие трасс позволит кататься на «ватрушках» круглый год.

- А на вершине тюбинг-парка построят смотровую площадку с фотозоной - надписью «Шерегеш». Внизу для гостей курорта откроют кафе, - рассказали в дирекции кузбасского курорта.