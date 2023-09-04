В Кузбассе открыли первый в России памятник известному узбекскому поэту и драматургу

Памятник известному поэту и драматургу Усману Насыру открыли в Кузбассе.

В Мариинске открыли первый в стране памятник известному узбекскому поэту, драматургу и переводчику Усману Насыру.

Двухметровый бронзовый монумент установлен на территории мемориала жертвам Сиблага, где поэт отбывал больше 80 лет назад свой срок по лживому подозрению в измене родине. Там же и умер, не дожив всего несколько месяцев до своей реабилитации.

Монумент отлил известный сибирский скульптор - академик Российской академии художеств Константин Зинич.

- Я создал памятник Усману Насыру по вдохновению от его стихотворения «Мой сад», - признался мастер.

В церемонии открытия памятники участвовали губернатор Сергей Цивилев и Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистан в России Ботиржон Асадов.

- Памятник - это дань уважения и благодарности человеку, внесшему большой вклад в развитие нашей общей многонациональной культуры. В театре оперы и балета, который сейчас строим в Кемерове, обязательно запланируем серию выступлений, посвященных Усману Насыру, и сделаем памятную доску посвященную поэту, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Ботиржон Асадов особые слова благодарности выразил губернатору всем кузбассовцам.

- Увековечение памяти известного поэта и то, что здесь, в Кузбассе, проходят чтения произведений великого поэта Узбекистана, для нас многое значит. Это яркий пример, свидетельство нашего развивающегося сотрудничества в целом и в культурной сфере в том числе», - отметил посол Узбекистана.

Напомним, что в Кузбассе проходят ежегодные литературные чтения, посвященные памяти узбекского поэта. Его произведения переведены на русский язык кузбасскими поэтами, а в кемеровском издательстве выпущены сборники стихов Усмана Насыра.