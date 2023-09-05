В Кемерове прошел сильный град

Фото: соцсети.

Вечером в понедельник, 4 сентября, на Кемерово обрушился мощный град. Горожане делятся в соцсетях фотографиями этого природного явления.

Судя по рассказам горожан, град прошел в Центральном районе. На снимках видно, что размеры градин достигают размеров перепелиного яйца. Некоторые горожане, не успевшие укрыться, сообщили, что попали под град и это для них не прошло бесследно.

- «Пока машину накрывала, по голове нормально прилетело», «У меня сыну по лбу прилетело, теперь шишка», - пишут они.

Кемеровчане, сидевшие дома, рассказывают, что град настолько сильно бил по стеклам, что было ощущение, что они могут сломаться.