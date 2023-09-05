Сельское хозяйство – в ДНК: 85% россиян хоть раз убирали урожай

85% россиян хоть раз убирали урожай. Фото: ПАО Россельхозбанк.

За последние годы россияне уже привыкли, что страна практически полностью обеспечивает себя урожаем сама и кормит немалую часть мира через экспортные поставки. Но что жители нашей страны знают о ключевом этапе сезонных работ – уборочной кампании? Ответы помог узнать опрос Россельхозбанка.

Более 52% россиян считают, что сбор урожая начинается в начале сентября. Однако на самом деле урожай в России начинают собирать гораздо раньше – уже в июне. Правильный ответ дали 41,5% респондентов. Ещё 6,5% выбрали вариант «в конце июля».

В частности, в июне аграрии южных регионов традиционно приступают первыми к сбору урожая. В 2023 году кампания стартовала с Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики. Зато 67% респондентов верно ответили, что позже всех уборочные кампании стартуют в регионах Сибири и Дальнего Востока.

По мнению 58% участников опроса, в прошлом году в России собрали рекордный урожай масличных культур. Это абсолютно правильный ответ! Еще 22% думают, что в 2022 году Россия собрала рекордный урожай овощных культур, каждый пятый опрошенный (20%) предположил, что ягодных.

Правильные представления о размерах земель под сельхозработы - 81,2 млн га - имеют большинство россиян (56,2%). Треть (34,8%) считают, что под посевные площади было отведено 60 млн га, 9% предполагают, что 98 млн га.

Кроме того, опрос показал, что жители нашей страны по-прежнему разводят огороды и не представляют свою жизнь без собственного участка.

Как выяснилось в результате исследования, 61,3% опрошенных с удовольствием выращивают собственные продукты, собирают урожай и занимаются садоводством у себя на участке или у бабушек и дедушек. 23,7% россиян рассказали, что собирают урожай «по работе». Вероятно, что данный ответ продемонстрировали представили сельскохозяйственной сферы.

Таким образом, 85% респондентов так или иначе хоть раз в жизни занимались уборкой урожая.

15% респондентов никогда не собирали урожай, но, признались, что мечтают об этом.

Добавим, что уборочная кампания – важнейший этап сельскохозяйственных работ на завершающей стадии земледелия. Процесс включает сбор зрелого урожая, доставку к месту послеуборочной обработки, саму послеуборочную обработку, а затем доставку урожая в места хранения или продажи. Для предупреждения потерь урожая общая продолжительность уборочной кампании должна составлять не более 10-12 дней, а для отдельных культур этот диапазон сужается до 4-8 дней.