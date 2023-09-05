Россельхозбанк активно поддерживает уборочные работы в Кузбассе. Фото: ПАО Россельхобанк.

В Кузбассе в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает бесперебойную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонно-полевые работы в 2023 году 594 млн рублей. Всего же на развитие АПК Кузбасса РСХБ выдал с начала года порядка 1 млрд рублей.

«Из-за погодных условий уборочную кампанию в этом году начали на две неделе позже обычных сроков, сейчас главная задача — собрать весь выращенный с большим трудом урожай. Недопустимо, чтобы он ушел под снег. Уборочную кампанию необходимо завершить до 20 октября. От грамотной работы аграриев сейчас зависит, насколько в условиях неблагоприятного по погодным условиям года Кузбасс будет обеспечен собственной продукцией и кормами для животноводства», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

«Россельхозбанк — один из ключевых партнёров предприятий АПК. Своевременное финансовое обеспечение сезонных работ — это одна из основных задач банка. В период уборочной кампании Россельхозбанк продолжает поддерживать предприятия АПК региона», — отметил директор Кемеровского филиала РСХБ Аркадий Чурин.

В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.