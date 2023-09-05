В Кузбассе завершилось досрочное голосование за депутатов новых территорий

Экстерриториальная избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. Фото: Избирком Кузбасса.

В Кузбассе завершилось досрочное голосование на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Избиркоме Кузбасса.

Голосование на выборах проводилось на экстерриториальном участке и на дому. Применение разных форм голосования обеспечило право на голосование максимально возможному количеству избирателей с новых территорий, на данный момент оказавшихся в Кемеровской области.

После того, как экстерриториальная комиссия произведет подсчет голосов, протоколы будут переданы в избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

- Голосование прошло организованно, в штатном режиме, никаких замечаний зафиксировано не было. Все члены комиссии имеют большой опыт работы в избирательных кампаниях и с задачей справились успешно, - отметила председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова