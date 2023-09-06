«Двигаемся к завершению ремонта»: мэр Кемерова рассказал о ходе работ на Университетском мосту

Фото: телеграм-канал Дмитрий Анисимов.

В Кемерове ремонт Университетского моста движется к завершению, много внимания уделяется ускорению темпов работ. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

В своем телеграм-канале он рассказал о текущем ходе работ на объекте. Сейчас на участке в районе ЗАГСа заканчивается монтаж переходных плит, после чего рабочие приступят к устройству подстилающих слоев из черного щебня для верхнего дорожного покрытия.

Подходит к концу сварка цоколей барьерного ограждения (со стороны парка Жукова цоколя уже сварены). Также ведется работа по раскладке сетей связи, по защите их швеллерами. Она будет завершена в течение 2-3 дней, затем рабочие будут принимать стяжку на оставшиеся участки по верхнему покрытию моста.

- Далее – гидроизоляция, и мост будет готов к приему асфальта, - отметил Дмитрий Анисимов.

Подмостовые пространства, металлические балки сейчас окрашивают, используя специальные подмости. Со стороны бассейна уложены переходные плиты, ставят деформационный шов. Готовятся работы по завязке его армокаркасами. Выполняется монтаж ливнеприемных лотков с края моста. По словам мэра, через пару дней все также будет готово к выполнению подстилающих слоев перед асфальтом из черного щебня.

- В общем двигаемся к завершению капитального ремонта важной для города переправы, - написал глава города.