В кемеровской школе ночью произошел пожар

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Вечером 5 сентября в кемеровской школе №45, расположенной на проспекте Ленина, произошло возгорание. Подробности ЧП корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Сигнал о пожаре в оперативную службу поступил в 21:10. На место оперативно выехали пожарные подразделения. На момент их прибытия внешних признаков горения не было, а люди - в здании было 10 человек - самостоятельно эвакуировались. Спустя 16 минут огонь был потушен.

- В результате возгорания обгорел холодильник на площади 1 кв. м, - сообщили в МЧС Кузбасса, отметив, что на месте работали две единицы техники и восемь человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.