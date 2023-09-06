В Кузбассе отопительный сезон планируют начать 15 сентября

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе отопление начнут подавать в дома с 15 сентября при условии, что среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Первыми традиционно тепло получат больницы, детские сады, школы, интернатные учреждения.

По информации регионального Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, подготовка к зиме в Кузбассе завершена на 95%. Уже полностью готовы 858 котельных, еще 52 находятся на завершающей стадии подготовки. На склады ресурсных организаций завезено более 1,9 млн тонн угля.

- Для подготовки коммунальной системы к предстоящему отопительному сезону из консолидированного бюджета было направлено около 15 млрд рублей, - сообщил губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что эти средства были направлены на капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения, закупку угля, модернизацию котельных.