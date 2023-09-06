В Кемерове на три дня закроют проезд через перекресток

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове автомобилисты временно не смогут проехать через пересечение улицы Гагарина и Пионерского бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд через перекресток закроют с 08:00 пятницы, 8 сентября, до 6:00 понедельника, 11 сентября. Это связано со строительством инженерных коммуникаций в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.

В связи с перекрытием дороги временно изменится путь следования автобуса №25а. На период перекрытия он будет ходить по Пионерскому бульвару только до улицы Гагарина.

Автомобилистам посоветовали объезжать закрытый участок через улицы Луговая, Мызо, Гвардейская.