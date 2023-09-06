Названы сроки окончания строительства дороги Кузбасс- Хакасия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названы сроки окончания строительства дороги Кузбасс - Хакасия

Дорожники Хакасии сейчас продолжают строительство автодороги до границы с Кузбассом.

- До конца года планируем уложить пять километров асфальта. А окончательно завершим все работы до 2026 года, - сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

В администрации соседнего региона уточнили, что открытие участка позволит сократить путь из Хакасии в Кузбасс в практически в два раза.

Трасса соединит не только два региона, но и «приблизит» юг и запад Сибири.