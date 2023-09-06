Первый резидент появился кузбасской особой экономической зоне.

Первого резидента зарегистрировали в особой экономической зоне Кузбасса.

Им стала одна из кемеровских компаний. Здесь, в рамках соглашения с Правительством Кузбасса с 2025 года будут производить жидкую углекислоту. Она широко используется для газации напитков, востребована в сельском хозяйстве, медицине добывающей промышленности, металлургии. Годовая мощность нового комплекса стоимостью свыше миллиарда рублей - 50 тысяч тонн.

Как пояснили «Комсомолке» в АПК, главной изюминкой кузбасского продукта, по сравнению с конкурентами, станет низкая себестоимость углекислоты. Кроме того, предприятие - резидент планирует реализовать в ОЭЗ «Кузбасс» проект по производству аммиака и гранулированного карбамида, инвестиции превысят 76 млрд рублей.

Напомним, региональная особая экономическая зона будет расположена в Топкинском муниципальном округе и в Кемерове. Ее площадь составит 630 гектаров, сообщили в пресс- службе АПК.