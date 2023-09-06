Четыре миллиарда вложено в сельское хозяйство крупнейшего района Кузбасса

Четыре миллиарда вложено в развитие сельского хозяйства крупнейшего кузбасского района.

Четыре миллиарда инвестировано в сельское хозяйство крупнейшего района Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев и глава Промышленновского округа Сергей Федарюк в рамках рабочей встречи поговорили о социально - экономическом развитии крупнейшей в регионе территории. Особое внимание уделили сельскому хозяйству

Как отметил Сергей Федарюк, инвестиции в сельское хозяйство в районе составили свыше четырех миллиардов рублей.

В последние годы мы построили десять зерноскладов, крытый зерноток, два зерносушильных комплекса, четыре установки роботодоения. Почти на три миллиарда купили более 60 единицы техники и оборудования, - отметил глава кузбасской территории.

Он также обратил внимание губернатора региона на совершенствование в районе системы здравоохранения, на ремонт дорог и обновление школ.

- За полтора года наши дорожник обновили восемь километров асфальтового покрытия. В селах Лебеди и Окунево, а также в деревне Калинкино по нацпроекту «Здравоохранение» введены в эксплуатацию малые амбулатории. В сентябре откроем фельдшерские пункты в деревнях Ушаково, Денисовка, Каменка и в поселке Иваново-Родионовский. До конца года обновим Окуневскую школу в деревне Усть-Тарсьма, - добавил глава Промышленновского округа.