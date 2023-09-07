В Кузбассе школьники подожгли двери и стены многоэтажки

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске ночью неизвестные подожгли двери и стены многоэтажки. Обеспокоенные жильцы обратились в полицию, и выяснилось, что хулиганство совершили школьники.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, нарушителями оказались подростки 13-14 лет. К одному из них (его мама ехала к родственникам) в гости пришли трое друзей. Ночью подростки пошли гулять, где встретили знакомых, у которых с собой была бутылка с бензином. Ребята облили асфальт, стены и дверь дома горючей жидкостью и подожгли ее.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы. Материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.