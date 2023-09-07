В Кемерове ребенок умер от удара током в гаражном кооперативе

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове ребенок погиб после удара током. Трагедия произошла на территории гаражного кооператива «Северный-3», расположенного на проспекте Октябрьском, д.82/1.

После случившегося Ростехнадзор совместно со следственным отделом СУ СК по Кемеровской области осмотрели электроустановки. Выяснилось, что в гаражном кооперативе нет ответственного за электрохозяйство, электротехнического персонала, там не проводится техническое обслуживание и ремонт электроустановок, а также отсутствует проектная и техническая документация.

- С учетом выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, в отношении юридического лица гаражного кооператива «Северный-3» составлены протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Ростехнадзора региона.

Ленинский районный суд приостановил эксплуатацию электроустановок на 90 суток.