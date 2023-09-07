В Кемерове в суд поступило дело в отношении собственника шахты «Листвяжная»

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении президента холдинга «СДС» и основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева поступило в суд. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Помимо бизнесмена также будут судить генерального директора ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и технического директора холдинга Антона Якутова. Все фигуранты обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В суде напомнили, что Алексеев и Якутов находятся в СИЗО – срок их заключения под стражей продлен до 25 сентября, а Федяев - под подпиской о невыезде.

Напомним, что взрыв на «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 горняков и пять спасателей.