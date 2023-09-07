Житель из Кузбасса отправил свою беременную собаку на верную смерть

Житель Кузбасса сбросил с девятого этажа свою беременную собаку.

Житель из Кузбасса выбросил беспомощную беременную собаку с девятого этажа. Она погибла на месте.

Происшествие случилось в Киселевске, о нем сообщила в полицию местная жительница, проживающая по улице Мира.

Уже на месте оперативно - следственная группа, опросив женщину и других очевидцев происшествия, установила 48-летнего мужчину. Полицейским он пояснил, что таким образом он решил наказать животное за ее, якобы, издевательства над домашним хомячком.

- Собака покусала маленького питомца, причинив ему различные травмы, - пытался оправдаться местный житель.

На самом деле, по словам соседей, киселевчанин находился в тот момент в нетрезвом состоянии.

- И это не первый его случай жестокого обращения с животными. Раннее, в пьяном угаре он выбросил беззащитную кошку, - рассказали горожане.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки в соответствии с законодательством будет принято соответствующее решение.