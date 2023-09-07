В Кузбассе на шесть лет за решетку отправили молодого наркоторговца из Томска

В колонию строгого режима отправил кузбасский суд молодого гостя из Томска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юргинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 27-летнего жителя Томска. Его обвинили в торговле наркотиками.

Наркоторговца из соседнего сибирского региона по наводке неравнодушных граждан поймали в Юрге еще в июле прошлого года.

- При личном досмотре у молодого человека нашли 20 свертков с очень сильнодействующим наркотическим веществом. Общая масса изъятого зелья составила восемь граммов. Оказывается, обвиняемый нашел в одном из мессенджеров предложение о подработке наркокурьером. Приехал в очередной раз на адрес забрал оптовую партию наркотика, но сбыть к его сожалению, не успел, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

Томича обвинили в сбыте наркотиков и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строго режима.