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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 2:31

В Кузбассе на шесть лет за решетку отправили молодого наркоторговца из Томска

К шести годам тюрьмы приговорил суд в Кузбассе наркоторговца из Томска
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В колонию строгого режима отправил кузбасский суд молодого гостя из Томска

В колонию строгого режима отправил кузбасский суд молодого гостя из Томска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юргинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 27-летнего жителя Томска. Его обвинили в торговле наркотиками.

Наркоторговца из соседнего сибирского региона по наводке неравнодушных граждан поймали в Юрге еще в июле прошлого года.

- При личном досмотре у молодого человека нашли 20 свертков с очень сильнодействующим наркотическим веществом. Общая масса изъятого зелья составила восемь граммов. Оказывается, обвиняемый нашел в одном из мессенджеров предложение о подработке наркокурьером. Приехал в очередной раз на адрес забрал оптовую партию наркотика, но сбыть к его сожалению, не успел, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

Томича обвинили в сбыте наркотиков и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строго режима.