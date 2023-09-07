Телефонные мошенники убедили трех пенсионерок из Кузбасса перечислить им больше миллиона рублей

Мошенники обманули трех кузбасских пенсионеров больше чем на миллион. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемеровской области три пенсионерки за сутки отдали мошенникам около 1,2 миллиона рублей, поверив в легенду о попавших в ДТП родственниках.

От телефонных аферистов пострадали три жительницы Белова в возрасте от 74 до 90лет.

Преступления были совершены по классической мошеннической схеме «родственник в беде». Пенсионеркам звонили незнакомцы, которые представлялись их дочерями и внуками. Они сообщали, будто стали виновниками ДТП, и им срочно нужны деньги во избежание уголовной ответственности.

- Далее аферисты передавали трубку якобы медработнику, который подтверждал данную информацию. Пенсионерки наивно принимали все за реальность и тут же отдавали прибывшему к ним курьеру деньги. Всего они передали 1 миллион 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту мошенничества возбуждены три уголовных дела.