Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 3:18

Телефонные мошенники убедили трех пенсионерок из Кузбасса перечислить им больше миллиона рублей

Аферисты обманули трех пожилых кузбасских женщин по схеме «родственник в беде»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Мошенники обманули трех кузбасских пенсионеров больше чем на миллион.

Мошенники обманули трех кузбасских пенсионеров больше чем на миллион.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемеровской области три пенсионерки за сутки отдали мошенникам около 1,2 миллиона рублей, поверив в легенду о попавших в ДТП родственниках.

От телефонных аферистов пострадали три жительницы Белова в возрасте от 74 до 90лет.

Преступления были совершены по классической мошеннической схеме «родственник в беде». Пенсионеркам звонили незнакомцы, которые представлялись их дочерями и внуками. Они сообщали, будто стали виновниками ДТП, и им срочно нужны деньги во избежание уголовной ответственности.

- Далее аферисты передавали трубку якобы медработнику, который подтверждал данную информацию. Пенсионерки наивно принимали все за реальность и тут же отдавали прибывшему к ним курьеру деньги. Всего они передали 1 миллион 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту мошенничества возбуждены три уголовных дела.