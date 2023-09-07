Поезд Победы привезет в Кузбасс подробности Нюрнбергского процесса

В частности ранее секретные документы представленные в вагоне откроют завесу тайны Нюрнбергского, Хабаровского и Токийского.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс - службе АПК музей на колесах - уникален, хотя бы потому, что он является первой в мире интерактивной выставкой с максимальным эффектом присутствия.

- Историческая реальность воссоздается с помощью современных технологий. 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур, делают выставку более чем впечатляющей, - пояснили в АПК

На кемеровском железнодорожном вокзале выставку можно будет увидеть с 11 по 13 сентября с 10.00 до 19.00. В Новокузнецке «Поезд Победы» побывает с 14 по 16 сентября, посетить его военные экспозиции горожане смогут также на местном железнодорожном вокзале с 10.00 до 18.20 по местному времени.