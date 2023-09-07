Кузбасские одиннадцатиклассники одними из первых в России начали изучать историю по новым учебникам

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбасс поступили новые учебники по истории для 11-х классов, авторами которых являются помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

По словам Владимира Мединского, учебник собрал в переработанном виде лучшее от трех существовавших линеек по истории — постепенно они будут заменяться единым учебником.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что старшеклассники и педагоги положительно оценили новые учебники.

- Авторы новых учебников для старших классов синхронизировали события всеобщей и отечественной истории, включили разделы, посвященные специальной военной операции и формированию многополярного мира. Старшеклассники и педагоги уже оценили новинку — в частности, особое внимание к малоизвестным фактам, использование редких иллюстраций и, что наиболее ценно — рассказы о людях и реальных событиях, — отметил глава региона.

Новый учебник состоит из четырех томов: два тома посвящены истории России (для 10-го класса охвачен период 1914–1945 годов, для 11-го класса - с 1945 года по настоящее время), еще два - всеобщей истории. Для десятиклассников новые учебники также в скором времени поступят в кузбасские школы.