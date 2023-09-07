Овощными наборами обеспечат десять тысяч кузбассовцев

Овощные набору получат десять тысяч кузбассовцев.

Десять тысяч кузбассовцев получат этой осенью бесплатные овощные наборы.

Как сообщил в АПК 80-ти килограммовыми овощными наборами, членом семей погибших участников СВО, участников Великой Отечественной войны, инвалидов и кузбассовцев переехавших из новых российских территорий, а также одиноких людей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

- В набор войдут картошка, лук, морковь, свекла и капуста. Благотворительная акция продлится до октября, - рассказала «Комсомолке» министр социальной защиты населения региона Елена Федюнина.

Напомним, что овощные наборы кузбасским льготникам раздают с 2001 года. Минувшей осенью овощи получили - семь с половиной тысяч жителей Кемеровской области.