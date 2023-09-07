Сегодня ночью в небе жители Кузбасса смогут увидеть новую комету

Над Кузбассом пролетит новая комета.

Комета, которую в августе этого года открыл японец Хидео Нисимура, в ночь с седьмого на восьмое сентября покажется, как утверждают российские астрономы, на восточной стороне неба перед восходом Солнца, в 6.30 утра, довольно низко над горизонтом. Недалеко от кометы непременно будет видна самая яркая планета солнечной системы - Венера. Лучше всего разглядеть комету можно за городом, глядя в телескоп или в бинокль.

Известно, что в августе текущего года комета пересекала орбиту Земли в точке, в которой сама Земля окажется в конце ноября.

- Поэтому эта комета может быть связана с метеорным потоком Сигма Гидриды, который активен с 22 ноября по 18 января, - сообщили ученые московского института астрономии РАН.