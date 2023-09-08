В Кузбассе за неделю 6,9 тысячи человек заболели ОРВИ

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В Кузбассе в период с 28 августа по 3 сентября зарегистрировано 6,9 тысячи случаев ОРВИ - на 3,3% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 20,6% ниже эпидемического порога.

В лабораториях был исследован клинический материал от 45 инфицированных. Все случаи, когда удалось установить причину болезни, были обусловлены негриппозными вирусами.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Прививку уже получили 85,6 тысячи человек. Вакцинироваться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы или учебы.