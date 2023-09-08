В Кемерове 17-летний парень расстрелял подростков из окна

Фото: архив "КП" Фото: Василий Вахрин

В Кемерове будут судить 17-летнего юношу, который расстрелял из окна группу подростков. Молодой человек обвиняется в хулиганстве и причинении вреда здоровью, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 5 мая этого года. Юноша, находясь в квартире, дважды выстрелил в окно из пневматического пистолета. 14-летний подросток, находившийся на улице, попросил молодого человека прекратить, на что тот выстрелил еще четыре раза в сторону подростка и его компании. В результате школьнику были причинены телесные повреждения в области головы.

Стрелявший юноша был поставлен на профилактический учет в органах МВД. Ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он вменяем.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.