Сергей Цивилев отдал свой голос на выборах губернатора Кузбасса

Сергей Цивилев проголосовал на выборах губернатора Кузбасса.

Сегодня, 8 сентября, в 8.00 на 1604 избирательных участках в Кузбассе начались выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления в 11 территориях области.

Сергей Цивилев проголосовал одним из первых. Свой выбор он сделал утром, 8 сентября, на избирательном участок в гимназии № 1, расположенной в центре Кемерова.

- Сергей Евгеньевич, не только отдал свой голос за одного из кандидатов, но и пообщался с присутствующими там избирателями и работниками, - сообщили в региональном Центризбиркоме.

Напомним, за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей.

- На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий, - уточнила руководитель кузбасского избиркома Светлана Демидова.