Будущие мамы проголосовали на выборах в Кузбассе

Будущие мамы проголосовали на кузбасских выборах прямо в роддоме.

Будущие мамы проголосовали на выборах губернатора Кузбасса в роддоме Кемеровской областной детской клинической больницы имени Атаманова.

Голосование в роддоме региональный избирком устроил выездное.

- Предварительно мамочки, которые захотели проголосовать, написали заявления в нашу комиссию, мы их рассмотрели и приготовили нужное количество бюллетеней. Члены избиркома привезли в роддом специальные прозрачнее опечатанные ящики. Процедура прошла по всем правилам, - сообщили «Комсомолке» в Центризбиркоме Кузбасса.

Среди избирательниц была мама, которая уже родила малыша. На выборы она пришла вместе с ним.

- Пусть с пеленок приучается быть сознательным гражданином своей страны, - заметила молодая кемеровчанка.

Напомним, за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей. На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий.