Герой Кузбасса проголосовал на выборах губернатора одним из первых

Герой Кузбасса Константин Стефанов проголосовал на выборах губернатора.

Заслуженный шахтер Кузбасса Константин Стефанский принял участие в голосовании за губернатора, придя на избирательный участок одним из первых.

Кузбасский горняк из Анжеро-Судженска уверен, что на выборы должен прийти каждый, ведь будущее региона зависит от голоса каждого.

– Сегодня происходят наиболее важные выборы для нашего региона. Мы избираем главу региона. Избираем законодательное собрание. Как можно не прийти? Считаю, проголосовать должен каждый кузбассовец. Потому что от этого зависит жизнь нашего региона на ближайшие пять лет, - сказал Константин Стефанский.