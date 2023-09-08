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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:38

Герой Кузбасса проголосовал на выборах губернатора одним из первых

Заслуженный шахтер, Герой Кузбасса Константин Стефанский одним из первых проголосовал на выборах губернатора
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Герой Кузбасса Константин Стефанов проголосовал на выборах губернатора.

Герой Кузбасса Константин Стефанов проголосовал на выборах губернатора.

Заслуженный шахтер Кузбасса Константин Стефанский принял участие в голосовании за губернатора, придя на избирательный участок одним из первых.

Кузбасский горняк из Анжеро-Судженска уверен, что на выборы должен прийти каждый, ведь будущее региона зависит от голоса каждого.

– Сегодня происходят наиболее важные выборы для нашего региона. Мы избираем главу региона. Избираем законодательное собрание. Как можно не прийти? Считаю, проголосовать должен каждый кузбассовец. Потому что от этого зависит жизнь нашего региона на ближайшие пять лет, - сказал Константин Стефанский.