В Кузбассе мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить к друзьям

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Белове полицейские задержали молодого человека, который угнал автомобиль ради поездки к друзьям. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-21074 обратился местный житель. Машину сразу объявили в розыск, и вскоре экипаж Госавтоинспекции заметил ее на одной из улиц. Угонщиком оказался 20-летний житель Белова. Парень признался, что разбил стекло водительской двери, замкнул провода, выдернутые из замка зажигания, и поехал в пгт Инской. Там он бросил машину в лесопосадках и ушел в гости к знакомым.

На молодого мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.