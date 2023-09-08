Избирателей на выборах в Кузбассе знакомят с настоящими сокровищами родного края

Кузбассовцев на выборах знакомят с историей родного края

На избирательных участках Кузбасса местным жителям рассказывают историю региона.

Например, в Тайге на участке №935, расположенном в здании Исторического музея, для горожан открыта выставка «Сокровища Кузбасса». Представленные на экспозиции предметы отражают важнейшие события 127-летней истории становления и развития одного из старейших городов региона.

- Еще одна выставка «Кузбасс - шахтерский край», представленная на избирательном участке, демонстрирует шахтерский труд и быт. Здесь и шахтерский фонарь с киркой-мотыгой, и книги прошлых лет, и даже железнодорожный рельс, отлитый еще в царской России в 1897 году на легендарном Демидовской заводе, - рассказали «Комсомолке» в кузбасском избиркоме.

Напомним, за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей. На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий.