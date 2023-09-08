Долгожители Кузбасса на выборы идут своими ногами

92 - летняя кемеровчанка пришла на выборы губернатора своими ногами.

В свои 92 года кемеровчанка Лилия Аксенова пришла на избирательный участок сама.

Женщина родилась в далеком 1931 году, ее трудовой стад составляет свыше 40 лет. И все это время активно участвовала в разливных выборах. Агитировала родных друзей, коллег. Считала, что человек достоин своего руководителя и каждый глава достоин своих граждан.

- Без громких слов, выборы для меня это возможность изменить жизнь. Чего уж говорить, не всегда надежды оправдывались. Но вот в наше время сама вижу, как все меняется. Ну, видно же, - рассказала кемеровчанка.

Лилия Степановна ведет активный образ жизни, всю жизнь, как сама говорит, на ногах.

- Надеюсь, поживу еще и увижу свой город более современным и комфортным, - добавила Лилия Аксенова.