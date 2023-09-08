Кузбассовцев на избирательных участках встречают в национальных костюмах

Избирателей Кузбасс на выборах встречают в национальных костюмах

На избирательных участках Анжеро-Судженска горожан встречают в национальных костюмах.Как рассказали изибиркоме региона, это придает выборам особенный русский колорит

- К тому же на участках творческие коллективы города, тоже в русских костюмах поют песни, которые знают практически все, в основном народные: «Ой, мамочка», «Виновата ли я», «Смуглянка». Люди подпевают, настроение их становится лучше. Выступление творческих работников стало традицией выборов. Концерты делают голосование по-настоящему живым мероприятием, - рассказали «Комсомолке» в кузбасском Центризбиркоме.

Артисты Анжеро-Судженска уверены: выборы стали дополнительной возможностью донести свое творчество до горожан.

- Мы и спели, и сами дружно здесь же проголосовали, - сказала участница городского казачьего хора «Раздолье» Нина Иванова.