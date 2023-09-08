Кузбассовцы пришли на выборы из ЗАГСа

Молодожены из Новокузнецка Сергей и Яна Симатовы, отдали свои голоса едва расписавшись

Сергей и Яна гордятся, тем, что свою семейную жизнь они начали с очень ответственного, как они считают, мероприятия.

- Считаем, что в выборах должен принять участие каждый гражданин, для которого небезразлична судьба родного города, региона и страны. - признались «Комсомолке» молодожены.

Сергей и Яна познакомились пять лет назад в новокузнецком сквере. Сергей - огнеупорщик металлургического предприятия, Яна - домохозяйка.

Мэр Новокузнецка уже поздравил супругов и с бракосочетание и участием в выборах.

- С Днем свадьбы, Яна и Сергей! Теплоты в доме, поддержки, любви, нежных чувств и здоровья! Будьте счастливы, - написал Сергей Кузнецов на своей старичке в Телеграм-канале.