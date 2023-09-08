Кузбасские пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В помещении кузбасского Ростехнадзора рванул компрессор. Эвакуировано свыше 50 человек.

Как сообщили кузбасские СМИ, взрыв в здании регионального надзорного ведомств, расположенного в Кемерове, в доме № 3 по улице Институтской, произошел в пятницу, 8 сентября в 11.16 по местному времени.

- По предварительным данным в подвальном помещении произошел выброс масла на горячий агрегат. Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера, когда густой дым стал заполнять коридоры и помещения, где находился 51 человек. Людей вовремя вывели из здания. Никто не пострадал - уточнили региональные СМИ.

Подробности инцидента оперативно прокомментировать в Ростехнадзоре «Комсомолке» не смогли.