В Кемерове парень украл телефон у знакомого во время драки

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жертвой грабежа стал 20-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Он обратился в полицию Кемерова с заявлением о пропаже телефона стоимостью 15 000 рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемервоской области.

Ночью молодой человек ночью распивал спиртные напитки в компании двоих кемеровчан. Когда алкоголь закончился, между парнями возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки у молодого человека из кармана штанов выпал мобильный телефон. Один из его новых приятелей поднял гаджет с земли и скрылся.

Полицейские задержали похитителя – 21-летнего парня. Он уже успел сдать украденный телефон в комиссионный магазин. На молодого человека завели уголовно дело о грабеже. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.