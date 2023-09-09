В Кемерове на избирательных участках врачи проводят медосмотры

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове на избирательных участках специалисты Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского проводят медицинские осмотры.

Врачи консультируют и проводят диагностику на 21 избирательном участке. 19 из них расположены в Кировском районе, 2 — в Центральном. Медики ведут приемы с 8:00 до 14:00 в рамках мероприятия «Час здоровья».

Избиратели могут измерить давление и пульсоксиметрию, проконсультироваться у терапевта. На некоторых участках оказывается расширенный перечень медицинских услуг. Так, в гимназиях №1 (по адресу улица Орджоникидзе, 9) и № 42 (ул. Щегловская) на участках № 257-258 (улица им. В.Толстикова, 1), № 230-249 (улица Инициативная, 42) и в КемГУ (улица Красная, 6) также можно сделать ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и сдать кровь на сахар. Во Дворце молодежи (улица Рукавишникова, 15) помимо консультации у терапевта избиратели могут также сделать ЭКГ и измерить давление. В школе № 5 на улице Заречной кемеровчане смогут получить помощь медицинского психолога, в школе № 34 на проспекте шахтеров, 105 - врача-кардиолога.