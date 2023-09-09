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НовостиОбщество9 сентября 2023 6:57

В Кузбассе на избирательном участке пишут письма участникам СВО

В Кемеровском округе проходит патриотическая акция
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Жители Кемеровского округа могут присоединиться к патриотическим акциям «Полевая почта» и «Арт-мастерская» прямо на избирательном участке.

Акции проходит в школе №50 в ж.р Ягуновский. Юные волонтеры предлагают всем желающим написать письма участникам СВО, нарисовать рисунок, а также принимают уже готовые послания, написанные дома. Кроме того, ребята вместе с избирателями плетут браслеты-обереги для солдат и изготавливают окопные свечи.

Уже завтра, 10 сентября, школьники отправят все письма, посылки, обереги и свечи по месту назначения - во фронтовую зону.